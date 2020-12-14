لجنة مكافحة كورونا: لا زلنا في المستوى الرابع والتفشي المجتمعي في انخفاض عام

قالت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا الاثنين، إن الوضع الوبائي في البلاد لايزال بالمستوى الرابع، وأن التفشي المجتمعي في انخفاض عام في جميع المعدلات، وخاصة في منطقة طرابلس والمنطقة الغربية.

وأضافت اللجنة بحسب صفحتها الرسمية أن المعدلات الوبائية انخفضت بمقارنة بالأسابيع الماضية بنسبة أكثر من 10 % بالنسبة للحالات الموجبة، ويمكن أن ينخفض إلى المستوى الثالث إذا حدث تحسن في خدمات مراكز العزل وارتفاع الوعى المجتمعي.

وأرجعت اللجنة هذ الانخفاض إلى عدة عوامل كدخول فصل الشتاء الذي أدى الى نقص في التجمعات والمناسبات الاجتماعية، والتنقل بين المدن.

وأوضحت اللجنة أنه تم إعداد الخطة الاستراتيجية لاستئناف الدراسة وأصبحت جاهزة للاعتماد، حيث أدوات التطبيق ومراقبة الوباء من خلال الصحة المدرسية.

وأوصت اللجنة بالاستمرار في العمل التوعوى الموجه للبس الكمامات والابتعاد عن التجمعات والأماكن المغلقة، وأن تقتصر خدمات المقهى والمطاعم على take away فقط ومنع أي تجمعات من اى نوع داخل البلديات، وفرض الغرامات المجتمعية والتجارية فى حالة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الامراض أعلن الاثنين تسجيل 578 حالة إصابة، وتعافي 558 حالة، ووفاة 15 حالة.

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