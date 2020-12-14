مكملات غذائية تُخفّض الإصابة بكورونا بين النساء

أظهرت دراسة قام بها باحثون تابعون لكلية أنّ تناول بعض المكملات الغذائية من قبل النساء يخفض احتمال إصابتهنَ بفيروس كورونا.

وقال الباحثون إنّهم حللوا بيانات 1.4 مليون مستخدم لتطبيق محمول يتابع أعراض مرض فيروس كورونا المستجد، ويركز على معطيات أخرى تخص التغذية، وتناول المكملات الغذائية.

واكتشف الباحثون أنّ النساء اللواتي تناولن فيتامينات متعددة وفيتامين دي والأحماض الدهنية من نوع أوميغا3، كنّ أقل تعرضاً للإصابة بكورونا مقارنةً بالنساء اللواتي لم يتناولن هذه المكملات.

يذكر أنّ الباحثون أكدّوا اقتصار هذه الأمور عند النساء وعدم ملاحظتهم لها عند الرجال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية