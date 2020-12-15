الخضراوات الورقية.. لتحسين المزاج وتأجيل الشيخوخة

أفردت صحيفة النهار اللبنانية مساحة للتعريف بالقيمة الغذائية الصحية للخضراوات الورقية الخضراء وأهميتها في الغذاء اليومي للإنسان، كونها تتميز بفوائد غذائية جمة ومتنوعة وأنها غنية بالألياف والفيتامينات والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم .. وهذه المعادن والفيتامينات تقوي العظام والأسنان وتحميها.

ويرجع ذلك إلى كون الخضراوات الورقية الخضراء تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C وE اللذين يحافظان على صحة الجلد ويكافحان الشيخوخة المبكرة.. أيضاً حمض الفوليك الذي يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وفقدان الذاكرة، كما أنه يساعد في إنتاج السيروتونين الذي يُحسّن المزاج.

وتحتوي الخضراوات الورقية الخضراء أيضاً على مضادات الأكسدة التي تحارب الأمراض ومنها السرطانية وأمراض القلب ، كما تنفرد بعض الخضراوات الورقية دون غيرها ويُنصح بتناولها على النحو المحدد، حيث يُفضل تناول 2 إلى 3 حصص من الخضر الورقية الخضراء في الأسبوع وأهمها:

-السبانخ: ويمكن تناولها بطرق مختلفة، نيئة أو مسلوقة أو مطبوخة.. فهي تحتوي في كل 100 غرام منها على 19 سعرة حرارية فقط.

-الخس والمعروف في ليبيا بالسلاطة العربية: ويعد من الخضار الأساسية المتوافرة في أطباق السلطة، بخاصة إذا كان لونه داكناً.. وكل 100 غرام منه يحتوي على 25 سعرة حرارية فقط.

-السلق والمعروف في ليبيا باسم السلك: ويعد أحد أنواع الخضار الورقية الخضراء المغذية والمفيدة.. وكل 100 غرام منه يحتوي على 18 سعرة حرارية فقط.

-البروكولي: الذي يشير باحثون إلى أهميته في مقاومة السرطان، وتؤكد الدراسات أنَّ تناول البروكولي 3 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد.. وكل 100 غرام منه يحتوي على 33 سعرة حرارية فقط.

– الكرنب: ويعد أكثر الخضراوات كثافة بالعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة.. ويحتوي كل 100 غرام منه على 28 سعرة حرارية فقط.

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