شركة سامسونغ أعلنت عن تطبيق جديد لدعم محبي الألعاب الإلكترونية عبر الهواتف والأجهزة الذكية المحمولة.

وأشارت سامسونغ إلى أن تطبيق GameDriver الجديد سيقدم دعما كبيرا لمحبي ألعاب الفيديو عبر الهواتف.

والهدف الأساسي من هذا التطبيق تبعا لمطوريه هو تقديم التحديثات البرمجية لمعالجات الرسوميات الموجودة في هواتف Galaxy S20 و Galaxy Note2 الذكية، ليتمكن المستخدمون من الاستفادة من أقصى الإمكانيات التي تقدمها معالجات أجهزتهم في تشغيل الألعاب الإلكترونية، وجعل عملية معاينة الصور والفيديوهات في الألعاب سلسلة قدر الإمكان.

وأشارت سامسونغ إلى أن هذا التطبيق من المفترض أن يصل لمجموعة أكبر من هواتف Galaxy الخاصة بها، ليدعم العديد من ألعاب الفيديو الشهيرة حول العالم مثل Call of Duty و Black Desert، وأنها تعاونت في تطوير التطبيق مع العديد من الشركات العالمية مثل غوغل وكوالكوم وغيرها وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

The post سامسونغ تُعلن عن تطبيق جديد لمحبي «الألعاب الإلكترونية» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا