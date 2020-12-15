أوبو تعلن عن slide-phone، نموذج جديد كليًا للهواتف القابلة للطي

كشفت أوبو اليوم عن نموذج جديد كليًا للهواتف القابلة للطي، وهو الذي يحمل الاسم slide-phone، وهو هاتف قابل للطي يأتي مع ثلاث مفصلات مختلفة، وبطبيعة الحال فما تم الكشف عنه هو “نموذج” لا أكثر، أي أننا لسنا بصدد هاتف سيتم إطلاقه قريبًا، بل أنه فقط نموذج من أوبو، هذا بينما أعلنت الشركة أيضًا عن أن التصميم الجديد يأتي بالتعاون مع ستوديو ياباني يحمل الاسم Nendo.

هاتف slide-phone القابل للطي من أوبو

الفكرة من التصميم الجديد للهاتف هو رغبة المستخدمين في الحصول على إمكانيات كثيرة جدًا من الهاتف الذين يحملونه بين يديهم، وهذا ما سيقدمه هذا النموذج الجديد حسبما أوضحت أوبو في بيان صحفي لها، الهاتف سيكون قابل للفرد والطي بالشكل الذي يناسب أي ظرف قد يمر به المستخدم أو أي وضع يحتاج فيه لاستخدام الهاتف.

كما يُمكنك أن ترى من الصور التالية، النموذج سيكون قابل للاستخدام بأشكال مختلفة وحسب درجة “فردك” له كهاتف قابل للطي، وفي واقع الحال فالهدف الأهم للهواتف القابلة للطي هو الوصول لعدد كبير من المميزات والخواص من خلال إمكانيات الطي والفرد.

كشفت الشركة أيضًا عن نماذج مختلفة لتلك التقنية الجديدة، لكن معظم التعليقات والتقارير قد ذكرت أن هذه التقنية غير قابلة حقًا للاستخدام في الوقت الحالي حيث ان الشاشات الذي يمكن للتقنيات الحالية إنتاجها لن تتحمل هذا الضغط من حيث الطي والفرد، خصوصًا أن هاتف slide-phone سيعتمد على ثلاث مفصلات.

الشركة أيضًا قد طرحت فيديو على اليوتيوب للنموذج الجديد: