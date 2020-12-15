لماذا يجب عليك تحميل تحديث iOS 14.3 في أقرب وقت؟

في حالة كنت لا تعلم، فقد أطلقت ابل بالفعل رسمياً النسخة النهائية من تحديث iOS 14.3 لكافة المستخدمين مالكي هواتف الايفون وهو متاح الآن للتحميل والثبيت.

قبل نحو شهر من الآن أطلقت ابل تحديث iOS 14.2 وبعدها بأيام بدأت الشكاوى تتاولى من بعض المستخدمين. بعض الشكاوى كانت بخصوص استنزاف البطارية المبالغ فيه بعد التحديث.

شكوى اابطارية تلك من أكثر الشكاوى التي يتم الإبلاغ عنها بعد كل تحديث لكن مع تحديث iOS 14.2 كانت على نطاق واسع للغاية.

شكاوى أخرى أوردها المستخدمون كانت بخصوص إشعارات الرسائل التي لم تكن تظهر بشكل صحيح، وأيضاً عدم وصول رسائل SMS أو iMessage.

أيضاً كانت هناك شكاوى أخرى متعلقة بعدم قدرة بعض الأجهزة على الشحن لاسلكياً وخصوصاً هواتف ايفون 12 الجديدة.

لماذا تحديث iOS 14.3 مهم؟

التحديث مهم لأنه يحل المشاكل المذكورة سابقاً، ابل لم تذكر شيئاً حول البطارية كما هي عادتها لكنها تحدثت بشكل واضح عن إصلاح باقي المشاكل بالإضافة إلى مشاكل أخرى أقل أهمية.

إذا كنت تعاني من أي مشكلات جراء تحديث iOS 14.2 السابق فعليك المسارعة بتنزيل تحديث iOS 14.3 لأنه على الأغلب سوف يجعل الأمور أفضل.

إذا كانت جهازك مستقراً ولا تشكو من أي مشكلات، يفضل الانتظار والتريث قليلاً حتى نرى مدى استقرار تحديث iOS 14.3.

على مستوى الكاميرا تم تقديم خاصية جديدة وهي التصوير الفوتوغرافي الخام عبر خاصية ProRAW في هواتف ايفون 12 وإمكانية تحريرها كذلك عبر تطبيق الصور.

أيضاً تم إضافة خدمة Apple Fitness Plus الجديدة الخاصة باللياقة البدنية في بعض الدول، وكذلك دعم التوافق مع سماعات AirPods Max الجديدة.

تحديث iOS 14.3 كبير الحجم نسبياً فهو يتراوح بين 500 إلى 700 ميجابايت حسب إصدار الجهاز، لذا تأكد من جودة الاتصال ونسبة شحن البطارية قبل التحديث. تحديث iPadOS 14.3 متوفر الان أيضاً لأجهزة الايباد.

شاركنا تجربتك عبر التعليقات إذا كنت قد قمت بالتحديث إلى iOS 14.3 ؟