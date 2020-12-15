العثور على بقايا مجوهرات ثمينة على شاطئ قرية صغيرة

عثر شخص يبلغ من العمر 25 سنة على ميدالية ذهبية على شاطئ قرية صيد فنزويلية صغيرة منذ شهر سبتمبر المنصرم و أدي عثوره على الميدالية الي سلسلة كبير من استخراج بقايا ذهبية على مدار شهور.

واستعاد عشرات القرويون بقايا ذهبية معضمها خواتم عند الشاطئ ولكن العديد من الأشخاص استغرب من وجود هذا الكنز في المنطقة.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الى أن السبب في ظهور الكنز يعود أن لغز نما كمزيج من الفولكلور وأساطير قراصنة الكاريبي وعادات عيد الميلاد.

وباع السكان الذهم بقيمة 1500 دولار ما يعد نعمة كبيرة للقرية.

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