نشاركك بالصور أهم المميزات والتحسينات الجديدة في تحديث OneUI 3.0

واجهة OneUI تعتبر من أفضل واجهات أندرويد، والبعض يصنفها على أنها الأفضل على الإطلاق، وسامسونج بالفعل مستمرة في تطويرها شيئًا فشيئًا، واليوم نشارككم أهم مميزات تحديث OneUI 3.0 الجديد والمبني على أندرويد 11، وهو التحديث الذي بدأ في الوصول لبعض الهواتف بالفعل وفي طريقه للوصول لجميع هواتف الشركة المدعومة.

أهم المميزات والتحسينات الجديدة في تحديث OneUI 3.0

التحديث الآن وصل لهواتف جالكسي S20 وفي طريقه للوصول إلى سلسلة جالكسي نوت 20 على أن يبدأ لاحقًا في الوصول لبافي الإصدارات الأقدم والأضعف، التحديث يأتي بمساحة 2.2 جيجابايت وهو لا يضم تحديثات واجهة OneUI فقط بل يضم أيضًا إصدار أندرويد 11 الأحدث كما أسلفنا الذكر.

التحديث الجديد يضم تحسينات لشكل منطقة الإشعارات، تحكم أفضل في الموسيقى والفيديو، أداء أسلس وأنيميشن أفضل بكثير إلى جانب إعادة تصميم لبعض الأماكن في إعدادات الهاتف، وفيما يلي نعرض عليكم صورًا بأهم التحديثات بالمقارنة مع الإصدار السابق OneUI 2.5، علمًا ان إصدار OneUI 3.0 على اليسار والإصدار الأقدم على اليمين:

1- تغيير تصميم الإشعارات

2- تسهيل التحكم في الموسيقى والفيديو من شاشة القفل

3- تغيير في شكل الإعدادات عن الضغط المطول على التطبيق

4- تغيير على تصميم الإعدادات

5- تغيير على تصميم قسم البطارية في الإعدادات

6- تغيير شكل شاشة إدخال كلمة المرور

بالطبع وبالإضافة لكل ما سبق فالتحديث الجديد يضم كل تحديثات نظام أندرويد 11، هذا إلى جانب أن بعض التقارير قد ذكرت أن التحديث الجديد على سلسلة جالكسي S21 المنتظرة سيتيح للمستخدمين استخدام صفحة جوجل على الشاشة الرئيسية بدلًا من صفحة Bixby والتي تعتبر إجبارية على هواتف سامسونج في الوقت الحالي!