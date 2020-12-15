شركة ‏Zoox‏ التابعة لأمازون تعلن عن سيارة للأجرة ذاتية القيادة للنقل التشاركي

كشفت شركة ‏Zoox التابعة لشركة أمازن عن سيارتها الأجرة الجديدة والتي لا تحتاج لسائق عند الركوب فيها والمخصصة لخدمة النقل التشاركي وتشبه القطارات في شكلها حيث أنها لا تحتوي على حيز للسائق بل هي عبارة عن مقعدين مواجهين لبعضهم تتسع لـ4 أشخاص.

وأُنشئت الشركة منذ نحو 6 سنوات قبل أن تستحوذ عليها عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون وقدمت القليل من التفاصيل بشأن كيفية التخطيط لاستخدام تقنية Zoox،وبين الرئيس التنفيذي لشركة أمازون حماسه بشأن هذه المركبات التي يمكن أن تنسجم مع شبكة أمازون اللوجستية المترامية الأطراف.

وحصلت على الكثير من التقنيات المتطورة التي تميزها عن نظيراتها من سيارات ذاتية القياجية حيث زودت بقدرات القيادة الثنائية الاتجاه، والتوجيه بأربع عجلات، مما يسمح لها بتغيير الاتجاهات دون الحاجة إلى الرجوع إلى الخلف، والتنقل في المساحات الضيقة

وتختبر حالياً في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا، ومدينتا فوسترستي وسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

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