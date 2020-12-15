مايكروسوفت تحذر المستخدمين من عمليات اختراق منتشرة تهدد الهواتف والحواسب حول العالم

صرح الخبراء في شركة مايكروسوفت عن انتشار برمجيات خبيثة يمكنها تهديد خصوصية بيانات الأجهزة والمتصفحات المستخدمة من قبل ملايين الناس وحذرت المستخدمين من هذه البرمجات التي كانت تتحكم بأكثر من 30 ألف متصفح عند المستخدمين كل يوم ما بين مايو وأغسطس العام الجاري.

وتستطيع هذه البرمجيات اختراق بيانات المتصفحات الشهيرة كـ Microsoft Edge و Google Chrome و Mozilla Firefox وهو ما يعتبره الخبراء بالأمر الخطير لأنها توجه مستخدمي المتصفحات الى مواقع غير موثوقة يستطيعون من خلالها السيطرة على بياناتهم الشخصية.

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