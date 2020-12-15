إندونيسيا تسعى لإنشاء مطار فضائي لإطلاق الصواريخ بالتعاون مع سبيس إكس

أجرى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مكالمة هاتفية مع رئيس شركة “سبيس إكس” إيلون ماسك بحث فيها إمكانية بناء مطار فضائي لإطلاق الصواريخ في بلاده.

واستجاب إيلون ماسك للطلب الذي تقدم به الرئيس وقال إن خبراءه سيصلون العاصمة الإندونيسية جاكرتا في يناير المقبل لبحث كل التفاصيل المتعلقة بالاقتراح الإندونيسي وذلك بحسب بيان صادر عن ديوان الوزير الإندونيسي للشؤون البحرية والاستثمارات.

وتعتزم إندونيسا منذ مدة إنشاء مطار فضائي قومي في جزيرة بياك في محافظة بابوا الإندونيسية كونها تعد واحدة من أفضل المواقع لإطلاق الصواريخ الفضائية من ناحية جغرافية.

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