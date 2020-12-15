نظام HarmonyOS 2.0 سيدعم تشغيل تطبيقات أندرويد بلا مشاكل – سينطلق غدًا!

كشفت هواوي عن نظام HarmonyOS 2.0 الأحدث منذ فترة قصيرة، إلا أن العملاقة الصينية قد حددت يوم 16 ديسمبر -يوم غد- لإطلاق النسخة التجريبية الأولى، وهي نسخة المطورين، لكن اليوم بدأت تسريبات وتقارير عديدة تتحدث عن هذا الإصدار، وأولها كان من موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo كما يُمكنك أن تتوقع!

ما نعرفه عن نظام HarmonyOS 2.0 البديل لأندرويد من هواوي

طبقًا لأحد الحسابات على Weibo فالنظام الجديد يشبه واجهة EMUI 11 بشكل كبير من حيث الشكل والمميزات، هذا بينما سيدعم النظام الجديد تشغيل تطبيقات أندرويد بشكل كامل، هذا إلى جانب إمكانية تشغيل التطبيقات المبرمجة خصيصًا للنظام نفسه، أي أن امتلاكك لنظام HarmonyOS 2.0 سيعني أنك تمتلك هاتفًا بنظامين وقادر على تشغيل تطبيقاتهم! وهم هارموني نفسه وأندرويد بالطبع.

كما نعلم جميعًا، بدأت هواوي في تطوير نظام HarmonyOS ليستبدل نظام أندرويد بشكل كامل في هواتفها، وهذا بعد الحظر الأمريكي الذي تم فرضه عليها والذي أدى لخسارتها لخدمات وتطبيقات جوجل في هواتفها إلى جانب اضرار أخرى عديدة، وكما نفهم فالنظام سيكون مستقل بذاته ولديه تطبيقاته الخاصة المبرمجة لأجله، لكنه وبالرغم من ذلك سيدعم تشغيل تطبيقات أندرويد، وهي ميزة رائعة.

يُذكر أن تقرير سابقة قد أكدت أن هواوي تخطط حاليًا لإطلاق ساعة ذكية بنظام هارموني الجديد، هذا إلى جانب أن النظام سيعمل على جميع الأجهزة الذكية وليس الهواتف واللوحيات فقط.