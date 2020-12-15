كورونا يُطيح بإيرادات السينما الأمريكية

نشرت مجلة The Hollywood Reporter الأمريكية تقريراً يؤكد تسجيل السينما الأمريكية أسوأ إيراداتها منذ 40 عاماً.

وقال المحللون إنّ السينما الأمريكية حققت إيرادات بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ11.4 مليار دولار أمريكي حققتها العام الماضي.

وأكدّ المحللون انخفاض الإيرادات بنسبة 80% بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم، والذي فرض إغلاقاً تاماً على دور السينما في أمريكا، وأوقف تصوير عدد كبير من الأعمال السينمائية.

من جانبها حذرت مجموعة AMC الكبرى المستثمرين في أكتوبر الماضي من خطورة الوضع الراهن، وقالت إنّها قد تجد نفسها بدون سيولة في نهاية العام الجاري.

يذكر أنّ دور السينما في آسيا أعادت فتح أبوابها أمام الجمهور، في حين استأنفت دور السينما الأوروبية عملها لبضعة أشهر بنصف طاقتها الاستيعابية، بينما لازالت دور السينما في أمريكا وكندا مغلقة حتى الآن.

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