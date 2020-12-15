تعرّف على أكثر رجل محظوظ في اليانصيب

ابتسم الحظ لأمريكي يدعى كوام كروس، حيث ربح 800 ألف دولار أمريكي في اليانصيب بعد شرائه تذكرة تحمل الأرقام 7314.

وقال الرجل الذي يعيش في ولاية فرجينيا إنّه اشترى التذكرة 160 مرة وربحت كل تذكرة الجائزة الكبرى البالغة قيمتها 5000 دولار أمريكي ليصل مجموعة ربحه لـ800 ألف دولار أمريكي.

وأوضح كوام كروس أنّه اختار هذه الأرقام بعدما لمحها أثناء مشاهدته لبرنامج تلفزيوني، وقال إنّه شعر بأنّ هذا الرقم سيجلب له الحظ.

ووصف الرجل المحظوظ شعوره بالخيالي، وقال إنّه لم يكن يتوقع أن تفوز هذه الأرقام، وأنّه تحقق منها 82 مرة كي يُصدق الأمر.

يذكر أنّ كوام كروس لم يقرر حتى الآن الطريقة التي سيصرف بها الثروة الكبيرة التي حصل عليها.

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