دراسة تحدد الأماكن الأكثر خطورة للإصابة بكورونا

حدّدت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعتي فلوريدا وواشنطن الأماكن الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقام الباحثون خلال الدراسة بجمع بيانات 54 دراسة شملت 77758 شخصاً، وأظهرت الدراسة أنّ المنزل هو أكثر الأماكن خطورة بعدما بلغ معدل الإصابة ضمن الأسرة الواحدة 16.6%.

وقال الباحثون إنّ نسبة تسجيل الإصابات عند البالغين وصلت إلى 28.3%، مقارنة بـ 16.8% عند الأطفال، و37.8 عند الأزواج، و17.8% عند الأشخاص الذين يعيشون لوحدهم في منزل مستقل.

وأشار الباحثون إلى أنّ متوسط معدل الإصابة عند العائلة المكونة من شخصين يصل لـ 41.5%، مقابل 22.8% في العوائل التي يزيد عدد أفرادها عن 3 أشخاص.

وأكد الباحثون خطورة إبقاء الأشخاص المصابين بالكورونا في نفس المنزل، وقالوا إنّه أكثر الأماكن خطورة للإصابة بفيروس كورونا.

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