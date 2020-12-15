نوكيا تدخل سوق الحواسيب المحمولة بجهاز مميز

أثمر التعاون بين شركة نوكيا وشركة التجارة الإلكترونية الهندية فليبكارت عن إطلاق الشركة الفنلندية لحاسوب محمول جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Nokia PureBook X14.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i5-10210U من الجيل العاشر، ونظام Windows 10 Home، ومعالج رسوميات Intel UHD 620 بسرعة 1.1 غيغا هرتز.

وزودت الشركة الفنلندية الحاسوب الجديد بشاشة مقاس 14 بوصة تدعم خاصية Dolby Vision بصورة وألوان أوضح، ومكبرات صوتية بتقنية Dolby Atoms.

وستأتي الذاكرة الداخلية من نوع NVMe SSD بسعة 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية مع سطوع قابل للتعديل، وميزة إلغاء القفل والتعرّف على الوجه، وبطارية تجعل الحاسوب يعمل لمدة 8 ساعات متواصلة، بلوتوث، منفذ USB 3.1 Type-A، منفذ USB 2.0 Type-A، ومنفذ USB-3.1 Type-C، بالإضافة لمنفذ HMDI.

يذكر أن نوكيا ستطلق الحاسوب الجديد يوم 18 ديسمبر الجاري بسعر يصل إلى 815 دولارا أمريكيا.

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