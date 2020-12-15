“صيانة” تكشف كنزاً سوفيتياً في منارة فنلندية

عثر مدير منارة واقعة في جزيرة تيوترس الكبيرة في مقاطعة لينيغراد الفنلندية على كنزٍ من النقود السوفيتية التي تعود بتاريخها لما قبل ستينيات القرن العشرين.

وقال المكتب الإعلامي للدائرة العسكرية الغربية الروسية إنّ مدير المنارة وعامل الصيانة وجدا حوالي 10 آلاف روبل روسي من فئة 10 و25 روبل في المبنى المساعد الذي يحتوي على محطة توليد الطاقة الكهربائية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ أحدث ورقة نقدية تعود لستينيات القرن الماضي، وأنّ إدارة المنارة قررت عرضها في المتحف الخاص بالمنارة.

يذكر أنّ منارة جزيرة تيوترس الكبيرة يعيش فيها شخصان هما المدير والحارس، وتتحكم في حركة السفن المدنية والحربية في هذا الجزء من الخليج الفنلندي.

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