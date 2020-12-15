تقرير – ابل على وشك إطلاق ايباد آخر جديد بسعر رخيص وهذه مواصفاته!

في شهر سبتمبر الماضي كشفت ابل عن ايباد الجيل الثامن iPad 8 رخيص الثمن لكن وفقاً لتسريبات جديدة فإننا سوف نرى ايباد آخر رخيص الثمن خلال الفترة المقبلة.

مصدر التسريبات هو حساب يدعى Tron على تويتر مختص بطرح التسريبات التقنية، وقد ذكر في تغريدة أخيرة مواصفات الايباد القادم.

هذا الايباد القادم قد يحمل اسم iPad 9 ضمن فئة أجهزة الايباد رخيصة الثمن نسبياً، وسوف يتم الإعلان عنه مطلع العام المقبل (الربع الأول من عام 2021).

هذا الايباد iPad 9 سوف يأتي بشاشة بفياس 10.5 إنش من نوع IPS LCD مع معالج ابل A13 (نفس المعالج الموجود في هواتف ايفون 11) بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت.

هذا الجهاز سوف بتوفر بسعة تخزينية تبدأ من 64 جيجابايت وتمتد لتصل إلى 128 و 256 جيجابايت، مع توفر خياري دعم الوايفاي فقط أم الوايفاي مع الشبكات الخلوية.

على مستوى التصميم الخارجي سيكون هذا الجهاز أنحف وأخف وزناً من الإصدار الحالي وسيحمل زر Home مضافاً إليه مستشعر البصمات.

شيء آخر مثير في التسريبات الخاصة بهذا الايباد المنتظر وهو أن السعر سوف يبدأ من 300 دولار أمريكي أي أقل من السعر المبدئي الحالي لجهاز iPad 8 والذي يعادل 330 دولار أمريكي.

إذا كنت لست في عجلة من أمرك وتود شراء ايباد جديد رخيص الثمن، يمكنك الانتظار وشراء هذا الجهاز أو اقتناء جهاز iPad 8 المتوفر حالياً في الأسواق.