تسريبات تكشف مواصفات هاتف هواوي الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة هواوي الصينية مواصفات هاتف Nova 8 الذي ستطرحه الشركة في نهاية العام الجاري.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج kirin الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض FHD+ وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 14 واط، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 458 دولارا أمريكيا.

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