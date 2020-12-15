Vivo تطلق هاتفا بمعالج متطور وبطارية قوية

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة أطلقت عليه IQOO U3.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensity 800U الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة ومعدل تحديث 90HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، منفذ USB-C، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية يوم 18 ديسمبر الجاري بسعر 230 دولارا أمريكيا.

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