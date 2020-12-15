فعاليات افتراضية لـ”مونديال المونودراما” المغاربي في ليبيا

تستمر النشاطات الثقافية والفنية في ليبيا برغم العقبات التي قد تواجهها ما بين الحين والآخر، ومع التغيرات التي فرضتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في العالم، أصبحت كل الفعاليات للأحداث الثقافية تقام “أون لاين”.

ومن أبرز النشاطات الثقافية المهمة في الفن المسرحي، مونديال “المونودراما المغاربي” والذي تأثر هذا العام بفرض إجراءات السلامة، وحرصاً على عدم انقطاعه حيث أقيم المهرجان عبر الإنترنت، وسط ترحيب كل المشاركين من دول المغرب الكبير.

واستضافت قناة “218” رئيس الدورة الثانية للمونديال المغاربي “للمونودراما” عزالدين المهدي، وتحدث عن انطلاق فعاليات المهرجان المميز يوم 12 ديسمبر، بعدة عروض من دول مختلفة من المغرب وموريتانيا والجزائر ومصر وتونس وليبيا إلى جانب للعروض الشرفية والتي كانت من دولة الأردن وفلسطين ومصر، ولازالت العروض مستمرة إلى الآن.

واسترسل عزالدين المهدي بالحديث، وقال إن الدورة الثانية أقيمت بتنظيم من مسرح الغد في مدينة البيضاء وإذاعة الجبل الأخضر وبمجهودات بسيطة جداً وكانت تحت شعار “فن السلام”.

وتابع المهدي حواره مع “218” مؤكدا أن الامر لا يخلو من العقبات ولكن في كل الأحوال الاهتمام بالعمل المسرحي وخاصة في التخصص المهم جداً وهو “المونودراما” هو الذي يحقق المعادلة، مضيفا أنه “ليس هناك اهتمام من الدولة الليبية بالمناشط الثقافية والمسرح، ولكن الفنانين الليبيين هم المهتمون بمجهوداتهم الذاتية والعلاقات الشخصية، استطاعوا من خلال ذلك أن يحفروا في الصخر لتقام هذه الدورة الثانية الافتراضية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية