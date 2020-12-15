سهرة خاصة من “218” لتكريم “رفيق العود” محمد حسن

تكريماً لمسيرة مليئة بالإبداع والتميز قدّم فيها الراحل محمد حسن أجمل الأعمال التي أثرى بها المكتبة الموسيقية الليبية، تُقدّم قناة “218”، يوم الخميس القادم، سهرة خاصة يشارك فيها نجوم الأغنية بأروع أغاني “رفيق العود” مع مجموعة من العازفين والموسيقيين الذين رافقوا حسن بحفلاته في ليبيا وخارجها.

ويشارك في السهرة التكريمية كلّ من الفنانين خالد الزواوي ونجوى محمد وسامي محمود والشابة صاحبة الصوت الواعد مجدولين خليفة، فامتزج الشباب بالخبرة في سهرة ينتظرها محبو الموسيقار الراحل محمد حسن.

وتحدث برنامج “العشية” في “218” عن كواليس هذه السهرة من خلال عرض بعض التفاصيل، واستضاف الفنان خالد الزواوي والذي قال إن مشاركته في هذه الليلة الفنية تعني له الكثير، وأن مسيرته الفنية كانت حافلة بالأعمال التي من تلحين الموسيقار محمد حسن، مشيرا إلى دور الفنان في الاحتفال بالقامات الكبيرة.

وبالحديث عن الكواليس لهذه السهرة الخاصة، أخبرنا الزواوي أن الفنان الكبير دائما تكون أعماله ذات طابع خاص من حيث تنفيذها وإظهارها بشكل جميل من حيث الألحان، لافتاً إلى أن “الموسيقار ياسر نجم عمل على تنفيذ العمل وكانت إضافاته في مكانها، فيما كانت الأصوات جميلة جداً، الصوت الواعد للفنانة مجدولين، والفنانة القديرة نجوى محمد، والتي كانت إضافة جميلة ولأول مرة أسمع نجوى تغني عملا للفنان الراحل محمد حسن، وكذلك الفنان سامي محمود والذي وضع بصمته المختلفة في السهرة التي تعتبر مميزة وإن شاء الله الجمهور يعجبهم ما قدمناه”.

وفي سياق ذكرياته مع الراحل الموسيقار محمد حسن، قال الزواوي، إن الراحل شخصية جميلة جداً، هو ليس فنان فقط هو مدرسة متنقلة، ومكتبة مليئة بالفن والثقافة وبالمعلومات والدراسة الإنسانية والحياتية والاجتماعية، كان مدرسة فعلاً استفدت منه وتأثرت به في حياتي الاجتماعية والفنية وكان ينصحني بأن الفنان يتعلق بأصالته وقيمته الفنية لأن الفنان بدونهما لا يمكن أن يكون فنانا وكان تأثيره واضح حتى من خلال أعماله.

وتمت استضافة الفنانة نجوى محمد، ووصفت أجواء السهرة بـ”الرائعة”، وقالت إنها “ذكرى مؤلمة لليبيين، ولكن هذا دور الفنانين لإحياء ذكرى الموسيقار الراحل وكذلك لجمهوره وهذه تعتبر لمسة بسيطة جداً”.

ومن ضمن الأغاني التي قدمتها الفنانة نجوى، “دللتني” للفنانة لطيفة، وأخبرتنا أن “العمل قبل ما يتقدم لأي فنان (طلع من مربوعة حوشي) ولأن الفنانة ذكرى محمد غنت العمل، أحببت أن أقدمه في هذه السهرة”.

وتعد هذه العودة الأولى للفنانة نجوى محمد من بعد غياب عن الظهور الإعلامي والغناء لسنوات، حيث كشفت أنها تستعد للظهور مجدداً في الفن الليبي، متمنية أن تنال مشاركتها في الليلة التكريمية للفنان الراحل الموسيقار محمد حسن إعجاب الجميع.

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