ناصيف زيتون يحيي حفلة رأس السنة في دبي

أكدّ النجم السوري ناصيف زيتون إحياءه حفل رأس السنة في المركز التجاري في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وأبدى النجم الشاب حماسه للحفل الذي ستنظمه شركة مومينت إيفننت، وقال إنّ الحفل سيقام وفق إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدّ النجم السوري شوقه لدبي، وقال إنّه استعد للحفل بالشكل الأفضل، وتوقع بأن يحقق الحفل نجاحاً كبيراً، وتمنى عودة الجمهور للمسارح بأقرب وقت، وقال إنّ الجماهير تزين الحفلات.

ووجه ناصيف زيتون شكره للشركة المنظمة للحفل التي تحرص دائماً على تنظيم الحفلات في أجواء آمنة.

يذكر أنّ شركة مومينت إيفننت نظمت قبل مدة حفلا غنائياً ناجحاً للنجمة نجوى كرم، وتستعد لتنظيم حفل آخر لها وللنجم ماجد المهندس في شهر يناير 2021.

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