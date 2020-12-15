الألعاب ذات الصوت العالي تهدد سمع الأطفال

أكدّت جمعية السمع الجيد الألمانية خطورة الألعاب ذات الصوت العالي على حاسة السمع لدى الأطفال.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ الألعاب التي تصل شدة الصوت فيها لـ1300 ديسيبل تضر بسمع الأطفال، لأنّ صوت هذه الألعاب يضاهي إقلاع طائرة نفاثة أو حفلا لموسيقى الروك.

ودعت الجمعية الألمانية الأهالي لتجربة الألعاب قبل شرائها، والابتعاد عن شراء الألعاب ذات الصوت المرتفع، واختيار الألعاب ذات الصوت الهادئ لحماية حاسة السمع لدى أطفالهم.

وأكدّت جمعية السمع الجيد الألمانية أهمية حاسة السمع ودورها في تطور الأطفال بشكل عام، والتطور اللغوي بشكل خاص.

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