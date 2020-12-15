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الصحة العالمية: بابا نويل مُحصّن ضد كورونا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت منظمة الصحة العالمية قدرة بابا نويل على تقديم هداياه للأطفال يومي 24 و25 ديسمبر الجاري، وقالت إحدى المسؤولات في منظمة الصحة العالمية إنّها تتفهم القلق على سانتا كلوز لأنّه من فئة كبار السن المعرضة لخطر الإصابة بالمرض.

وأشارت إلى أنّها أجرت اتصالاً خاصا مع سانتا كلوز أخبرها فيه بأنّه مُحصن من فيروس كورونا، وقالت إنّه مشغول في تحضير الهدايا للأطفال، وأكدّت قدرته على السفر عبر المجال الجوي والدخول والخروج منه من أجل إيصال الهدايا للأطفال.

وطالبت منظمة الصحة العالمية الأطفال بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي عند لقائهم ببابا نويل من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة بابا نويل.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 67 مليون إصابة، وأجبرت الدول العالمية على فرض إجراء حظر في فترة الأعياد للحد من انتشاره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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