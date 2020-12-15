جالكسي إس 21.. تسريب الفيديو الرسمي

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية، للإعلان عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة جالكسي اس 21 أو اس 30 في 14 يناير القادم وفقًا للعديد من التسريبات التي أكدت هذا الموعد.

ووفقًا لما جاء في التقارير السابقة فإن الشركة تستعد لإطلاق ثلاث نسخ من السلسلة الجديدة وهي Galaxy S21 و S21 Plus و S21 Ultra هذا الأخير قد يدعم القلم الضوئي S-Pen.

تقرير جديد من موقع Android Authority المختص بشؤون التقنية، أكد أن الشركة وعلى غير العادة ستطرح الهواتف الجديدة للبيع في الأسواق في أواخر يناير المقبل، علمًا بأنها كانت تطرح هواتف عائلة S للبيع في شهر مارس في الأعوام الماضية.

أحدث التسريبات تشير أيضًا إلى أن الهواتف الثلاثة ستحتوي على معالج سامسونج الجديد Exynos 2100، كما كشف أحدث فيديو تم تسريبه عن وحدة الكاميرا ذات التصميم الجديد كليًا.

فيديو جديد تم الكشف عنه مؤخرًا أيضًا، أوضح أن النسختين S21 و S21 Plus تتشابهان كثيرًا من حيث التصميم وخاصة وحدة لكاميرا، لكنهما بالتأكيد يختلفان في حجم الشاشة، وسعة البطارية، بينما تختلف نسخة Ultra في تصميم وحدة الكاميرا الخلفية، حيث تأتي أعرض قليلًا من النسختين العادية وبلس.

وفي تسريبات سابقة تم الكشف أن لنسختين العادية والبلس ستأتيان بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة ذات زاوية رؤية واسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل أيضًا، مع عدسة تيليفوتو لدعم إمكانية التقريب البصري ذات دقة 64 ميجابكسل.

أما النسخة الأكبر والأقوى جالكسي اس 21 ألترا فسوف تضم 5 مستشعرات للكاميرا الخلفية، ويتوقع أن تكون العدسة الأساسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة أخرى للتقريب البصري حتى 10 أضعاف.

أما المواصفات الأخرى فمن المتوقع أن تتراوح أحجام الهواتف الثلاثة من 6.2 إلى 6.8 بوصة، مع معدل تحديث 120 هيرتز، بينما تشير بعض التقارير إلى إمكانية قيام سامسونج بإزالة رأس الشاحن من العلبة كما فعلت شركة آبل مؤخرًا مع سلسلة آيفون 12 بهدف الحفاظ على البيئة.

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