الأسبوع المقبل.. انطلاق المهرجان القومي للمسرح المصري

ينطلق في العاصمة المصرية القاهرة -الأحد المقبل- المهرجان القومي للمسرح المصري، في نسخته الــ”13″ وستحمل عنوان “دورة الآباء” في تكريمٍ لجيل الفنانين المؤسسين الذين أثروا الحركة المسرحية على مدار “150” عاماً الأخيرة.

تلتئم “دورة الآباء” بعد أكثر من تأجيل للمهرجان طيلة هذا العام الجاري ، حيث أوضح رئيس المهرجان “يوسف إسماعيل” -في هذا الصدد- أن هذه الدورة استثنائية تأجلت أكثر من مرة حيث كان يفترض إقامتها في يوليو أو أغسطس لكنها تأجلت إلى شهر أكتوبر بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا ثم تأجلت إلى ديسمبر.

و أضاف رئيس المهرجان في مؤتمر صحفي -الثلاثاء- أن الدورة بمشاركة “28” عرضا لفرق متعددة منها “البيت الفني للمسرح” والمسارح المستقلة والنقابات الفنية والجامعات ودار الأوبرا وغيرها، فيما يحمل البوستر الرئيسي الإعلاني للمهرجان عشرات الصور للمسرحيين المتوفين على مدى حقبة قرن ونصف، من بينهم “يوسف وهبي” و”سيد درويش” و”يعقوب صنوع” و”فاطمة رشدي” و”سلامة حجازي” و”روز اليوسف” و”جورج أبيض” و”علي الكسار” و”عزيز عيد” و”نجيب الريحاني” و”بديع خيري” .

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الممثل محمد رياض عضو اللجنة العليا للمهرجان قوله:”محمود ياسين كان أول اسم طرح للتكريم في هذه الدورة حتى قبل وفاته في أكتوبر الماضي نظراً لتاريخه المسرحي الكبير ونظراً لحبه وعشقه للمسرح حتى آخر يوم في عمره”.

تقام عروض المهرجان في الفترة من 20 ديسمبر الجاري إلى 4 يناير 2021 على 14 مسرحاً حكومياً منها المسرح القومي ومسرح الجمهورية ومسرح أوبرا ملك ومسرح الطليعة ومسرح المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح البالون ومسرح السلام، فيما سيتيح المهرجان عروضه مجانية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

يقيم المهرجان ضمن فعالياته “3” ورش متخصصة وملتقى فكري بمساهمة مجموعة من كبار المسرحيين منهم الفنانة “سميحة أيوب” والمخرجين “سمير العصفوري” و”عصام السيد” و”خالد جلال”، إضافةً لتكريم “3” فنانين راحلين “محمود ياسين” و”المنتصر بالله” والشاعر “نجيب سرور” و”3″ فنانين أحياء يواصلون مشوار الفن “صلاح السعدني” و”سهير المرشدي” والمخرج “عباس أحمد”.

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