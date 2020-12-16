ما هي تقنية التصوير الخام ProRAW في الايفون؟ وكيف تفيد المصورين المحترفين؟

بعد تحديث iOS 14.3 قامت ابل بتوفير خاصية التصوير الفوتوغرافي الخام المعروفة باسم Apple ProRAW على هاتفي ايفون 12 برو و ايفون 12 برو ماكس. في هذا المقال سوف نلقي عليها الضوء بشكل أكبر.

ما هي تقنية التصوير الخام ProRAW ؟

تقنية التصوير الخام ProRAW تتيح التقاط الصور بصيغة RAW بدلاً من صيغة JPG التقليدية. الصور بصيغة RAW هي صور خام تحتفظ بكافة بياناتها كما هي بدون أي تعديلات بالخوارزميات أو أي معالجة من الجهاز عبر تقنية الفوتوغرافيا المحوسبة Computional Photography.

عندما يقوم بالمستخدم بالتقاط صورة بصيغة RAW فإنه سوف يحصل على صورة طبق الأصل من الصورة التي يراها مستشعر الكاميرا مضافاً معلومات من معالج الصور IPS بدون أي إضافات أو معالجة من الخوارزميات التي وضعها مطورو ابل، مما يعطي كل القدرة الإبداعية في تحرير الصورة وشكلها النهائي للمستخدم وخاصة إن كان مصور محترف يعلم ما يفعل.

لاحقاً يمكن للمستخدم تعديل الصور وعمل Editing عبر برنامج الصور في الايفون أو أي من التطبيقات المتقدمة الموجودة على المتجر أو نقلها على حاسوبه وتعديلها ببرامج مثل Lightroom و Photoshop.

هل تستحق خاصية ProRAW كل هذه الأهمية؟

الأمر نسبي، بالنسبة للغالبية العظمى من المستخدمين فالأمر لن يفيديهم كثيراً ولن يحسن من تجربة الاستخدام والتقاط الصور لديهم لعدم خبرتهم الكافية بتحرير الصور والإعدادات المتقدمة.

أما بالنسبة للمستخدمين المحترفين فيعرفون جيداً إلى أي مدى يمكن أن تفيدهم خاصية Apple ProRAW لإظهار إبداعي الشخصي ولمساتهم الفنية على الصور.

سوف نضرب لك مثالاً نقلاً عن تغريدات ومقالة لمطوري تطبيق تحرير الصور الاحترافي على الايفون Halide تعليقاً على ميزة Apple ProRAW الجديدة للتصوير الفوتوغرافي الخام.

نعرض لكم صورتين من تصوير مطوري تطبيق Halide الأولى هي الصورة الخام الأصلية، والثانية هي الصورة المعدلة باستخدام أداة استعادة الظلال Shadow Recovery فقط، وإليك النتيجة المذهلة.

بالطبع هناك جوانب أخرى في الصورة يمكن التحكم بها تماماً مثل توازن اللون الأبيض، درجة التشوش وحدة التفاصيل وغير ذلك.

كيفية تفعيل خاصية التقاط الصور الخام ProRAW على الايفون؟

إذا كنت تمتلك هاتف ايفون 12 برو أو ايفون 12 برو ماكس يمكنك تفعيل خاصية ProRAW بالذهاب إلى إعداد الكاميرا ثم اختيار الصيغ Formats ثم تفعيل خيار Apple ProRAW كما هو موضح بالصورة.

يمكن تفعيل خيار التقاط الصور الخام من خلال إعدادات الكاميرا على هواتف ايفون 12 برو و ايفون 12 برو ماكس فقط. سوف تجدها في الإعدادات باسم Apple ProRAW بعد التحديث إلى iOS 14.3 .

ملحوظة: الصور الخام حجمها أكبر مقارنة بصور JPG التقليدية حيث يمكن أن يصل حجم الصورة الواحدة إلى 25 ميجابايت أو يزيد.