ظهور هاتف جالكسي S21 ألترا على منصة Geekbench بمعالج إكسينوس 2100 الجديد

التوقعات تشير إلى أن سامسونج ستكشف عن سلسلة جالكسي S21 في يناير المقبل، وبالطبع فهاتف جالكسي S21 سيكون هو سيّد الموقف نظرًا لأنه الهاتف الأقوى والأعلى من حيث المواصفات، واليوم ظهر الهاتف بشكل مفاجئ على منصة اختبارات الأداء Geekbench، والإصدار الذي ظهر هو إصدار إكسينوس الذي سيأتي لنا في الوطن العربي، مع معالج إكسينوس 2100 الجديد كليًا.

ظهور جالكسي S21 ألترا مع معالج إكسينوس 2100

الهاتف يحمل الاسم الرمزي SM-G998B وقد نجح في تحقيق 1006 نقطة في اختبارات النواة الواحدة، في مقابل 3059 نقطة في اختبارات الأنوية مجتمعة، هذا بينما سيأتي معالج إكسينوس 2100 مع تردد 2.21 جيجاهيرتز مع أنوية A-55 الأحدث والأقوى وهي التي توفر الطاقة أيضًا.

بالمقارنة مع النتائج التي تم تحقيقها بالاعتماد على معالج سنابدراجون 888 والذي سيأتي في هاتف جالكسي S21 ألترا أيضًا لكن في أسواق أخرى فمعالج إكسينوس 2100 قد حقق نتائج أفضل من تلك التي حققها معالج سنابدراجون! هذا أمر قد يتشكك فيه الكثيرون -منهم أنا- لكن هذه هي النتائج التي أمامنا، والأمر سيحسم بعد الإطلاق الرسمي بالطبع.

الهاتف سيأتي مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية من النوع الأحدث LPDDR5 مع ذاكرة تخزينية تصل إلى 265 جيجابايت ومع أندرويد 11 بالطبع، وقد حدثناكم عن أهم مميزات أندرويد 11 في واجهة OneUI 3.0 من سامسونج، يُذكر أن معالج إكسينوس سيكون ثماني النواه بالطبع، لكن النواة الرئيسية ستكون بتردد 2.91 جيجاهيرتز إلى جانب ثلاث أنوية أخريات بتردد 2.81 جيجاهيرتز وتردد 2.21 جيجاهيرتز لباقي الأنوية.

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