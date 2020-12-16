مجهول يقوم بسرقة ساعة جيب بقيمة 27 الف دولار من متحف في بريطانيا

صرحت وسائل إعلام بريطانية بأن هناك شخص مجهول قام بسرقة ساعة أهديت سابقاً من الرئيس الأمريكي ال 28 وودرو ويلسون لبحار بريطاني قبل أكثر من 100 عام وتبلغ قيمة الساعة 27 الف دولار تقريباً.

وانتحل السارق صفة شخص يحاول شراء مزهرية ولم يتفق مع التاجر حول السعر عندما سرق الساعة الثمينة في اليوم الموافق 12 ديسمبر الجاري بحسب ما أفادت به الشرطة.

وكانت الساعة التي تحمل اسم صاحبها، المدعو تشارلز لورنسون قد أهديت سابقاً له تقديراً لجهوده في إنقاذ طاقم سفينة “جوليا تروبي” الأمريكية في 7 مارس عام 1914 ، ولم ترد أي معلومات حول القبض على الأشخاص المشتبه بهم.

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