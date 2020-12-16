الكشف عن تمثال مدير المسرح الراحل الفنان الروسي تاباكوف

وقعت في ساحة قبالة مسرح “تاباكيركا” بموسكو مراسم تدشين تمثال مدير المسرح الراحل الفنان الشعبي المشهور أوليغ تاباكوف (1935 – 2018) يوم الاثنين 14 ديسمبر بالتزامن مع حلول ذكرى الـ85 لميلاد الفنان.

وأطلق على التمثال اسم “ذرة الشمس” والذي يدل على أن إبداع الفنان كان يضيء طيلة عمره ولا يزال يضيء بعد رحيله كما تضيء الشمس وكان الفنانون و الجمهور قد أطلقوا عليه سابقاً لقب ذرة الشمس.

وتولى الفنان إدارة مسرح “تاباكيركا” عام 1987 والذي سمي على اسمع بعد وفاته ، وعين في عام 2000 مديراً لمسرح ” تشيخوف” الفني وخلال مسيرته الفنية حاز فيلم “موسكو لا تصدق الدموع” الذي شارك في تصويره على جائزة الأوسكار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا