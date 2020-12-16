الإصدار الجديد لمتصفح Edge يقلل من استهلاك بطاريات الحواسيب.

اعلنت شركة مايكروسوفت عن بدء اختبار النسخة التجريبة الجديدة لمتصفح Edge والمزودة بالعديد من الميزات التي تهم المستخدمين أبرزها تقليل استهلاك بطاريات الحواسيب.

ويعود السبب وراء تقليل استهلاك البطارية الى ميزة Sleeping Tabs، والتي تقلل من معدل تدفق البيانات غير الضرورية عبر ذواكر الوصول العشوائي في الحواسب بنسبة 32% تقريباً، وفي المعالجات بنسبة 37% تقريباً.

وفي النسخة التجريبية يستطيع المستخدم ان يوقف تدفق البيانات بشكل مؤقت بعد التوقف عن التصفح بـ5 دقائق عن طريق تحويله الى وضع السكون.

وسيحصل المستخدم على ميزات قد تجعله يتصفح براحة أكثر عند تصميمه واجهات استخدام خاصة به وإتاحة خيارات أكبر في اختيار ألوان واجهات التشغيل وشريط المهام على الشاشة.

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