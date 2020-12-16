الإنتهاء من اختيار طاقم رواد الفضاء المتجه نحو المحطة الفضائية الدولية

كشفت شركة ناسا أنها انتهت من تحديد رواد الفضاء المتجهيين نحو المحطة الفضائية الدولية بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية والتي ستكون على متن مركبة Crew Dragon العام القادم.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن طاقم الرحلة سيضم رائدي الفضاء التابعين لناسا، راجا تشاري، وتوماس مارشبرن، والرائد التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، ماتياس مورير، والرائد الأخير سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وسيبقى الطاقم على متن المحطة لمدة 6 أشهر، يذكر أن ناسا أرسلت آخر رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon الأمريكية في 17 نوفمبر الفائت.

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