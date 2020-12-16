وادي الموت ومملكة الفيل.. أماكن سياحية إياك والذهاب إليها

يُسافرالعديد من الناس في كل عطلة للسفر إلى بعض الأماكن السياحية حول العالم، لكن، هل هناك أماكن خطيرة يقصدها السياح؟

الإجابة نعم، هناك أماكن سياحية خطيرة إياك والذهاب إليها؛ بسبب ارتفاع مستوى الخطورة إلى درجة تُهدّد الحياة.

وادي الموت – الولايات المتحدة

يقع وادي الموت “ديث فالي” في صحراء موهافي غرب مدينة لاس فيغاس، وقد أطلق عليه هذا الاسم بسبب طبيعته الصحراوية، حيث سجلت فيه أعلى درجة حرارة على كوكب الأرض مؤخرًا، ووصلت إلى 56,7 مئوية، ورغم قوتك إن كنت قويًا وشديد التحمل؛ فإنك بدون الماء ستعيش هناك 14 ساعة فقط، والحرارة الحارقة ستجعلك منهكًا، سريعًا.

صحراء داناكيل – إريتريا

ربما يعتبر معظم الناس هذا المكان الرهيب “جحيمًا على الأرض”، لكنه لا يزال يجذب الكثير من المغامرين الشجعان من جميع أنحاء العالم. فقط في اعتبارك أن زيارة صحراء Danakil بمفردك، دون مرشد متمرّس، ممنوع منعًا باتًا.

جبل واشنطن – الولايات المتحدة

قمة الجبل تحمل الرقم القياسي لأسرع رياح على سطح الأرض، وصلت إلى 327 كم/ساعة، ومع ذلك فإن الرياح القوية ليست مصدر القلق الوحيد في هذه المنطقة، درجات الحرارة تصل إلى -40 درجة والثلوج تتساقط باستمرا، وهذا ما يجعل جبل واشنطن واحدًا من أخطر الأماكن في العالم على الرغم من ارتفاعه المتواضع 1917 مترًا فقط.

بركان سينابونغ – إندونيسيا

بركان نشط يقع في جزيرة سومطرة في إندونيسيا، هناك تحدث الانفجارات البركانية بشكل متكرر، وغالبًا ما تترك آلاف الأشخاص دون مأوى أو مصدر رزق، القرى والبلدات المجاورة غطتها الحمم البركانية بالكامل في عدة مرات في 2010 و 2013 و 2014 و 2015 وآخر انفجار حدث في 2016؛ هذا الانفجار أدى إلى ظهور سحابة مميتة من الغاز البركاني وصل ارتفاعها إلى 2500 م.

جزيرة إيلا دي كيمادا جراندي (الأفاعي) – البرازيل

مخبأة في مكان ما قبالة سواحل البرازيل، هذه الجزيرة معروفة على نطاق واسع بأنها أخطر مكان على هذا الكوكب؛ والسبب في ذلك بسيط للغاية حيث إن هذا المكان مليء بواحد من أكثر الثعابين سمّية في العالم، بوثروبس، يُقدر الباحثون أن حوالي خمسة ثعابين لكل متر مربع تعيش في الجزيرة. هناك العديد من القصص عن أناس استسلموا للحيوانات المفترسة القاتلة في وقت قصير للغاية. تتذكر إحدى هذه القصص حارس منارة تعرض لهجوم من قبل الثعابين ومات، وأصبحت منارة جزيرة الأفعى مؤتمتة منذ تلك الوفاة، ومنعت الحكومة البرازيلية أي زائر من الوصول إلى هناك.

حديقة ماديدي الوطنية – بوليفيا

للوهلة الأولى يبدو هذا المكان رائعًا؛ لكنه في الواقع خطير جدًا، لأنه موطن لأكثر الحيوانات السامة والعدوانية في العالم، أي اتصال أول لمس مع النباتات التي تنمو هناك يمكن أن يسبب طفحًا جلديًا ودورانًا، أي جرح حتى إن كان صغيرًا يمكن أن يصاب بالطفيليات الاستوائية سريعًا.

وادي الموت – روسيا

يبدو أن روسيا تنافس الولايات المتحدة في كل شيء حتى في الأماكن السياحية الخطيرة، ويُطلق على هذا المكان أيضًا شبه جزيرة كامتشاتكا، في الشرق الأقصى من روسيا، تحتوي على الكثير من الغازات السامة التي تشكّل تهديدًا لأي كائن حي يصل إلى هذا المكان، حيث تموت الحيوانات والنباتات بسرعة، بينما يشعر البشر بالتوعك، ويصابون بالحمى والدوران.

مملكة الفيل – تايلاند

قد يخطر في ذهنك أنها مليئة بالفيلة لكن لا؛ فالمكان عبارة عن متنزه للسائحين في مزرعة للتماسيح، حيث يتم أخذ السائحين عبر طوافة مصنوعة من الخشب ويحصلون على جولة في هذه المزرعة الممتلئة بالتماسيح ويقومون بإطعامها، وهي مملوكة لمواطن تايلاندي.

بحيرة النطرون – تنزانيا

قد تبدو صورة هذه البحيرة كأنها شيء من خارج كوكب الأرض؛ لكنها حصلت على هذا الشكل واللون؛ بسبب قشرة الملح القلوية على سطحها، وهي خطيرة للغاية حيث تموت أي كائنات حيّة بمجرد الملامسة، وبالتأكيد فإنّ السباحة ممنوعة إطلاقًا، ورائحة كبريتيد الهيدروجين قوية للغاية.

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