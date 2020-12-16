كارول سماحة تطلق ألبوما “غير تقليدي”

أطلقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة ألبومها الجديد الذي حمل اسم كريسماس كارول.

واحتوى الألبوم الجديد على 9 أغنيات هي من سنة لسنة، أيام الشتا، تعا نفرح تعا نمزح، ارجع يا زمان، سانتا، كل عيد وأنت حبيبي، بآخر الشارع، يسوع جاي، ملك السلام.

وتعاونت الفنانة اللبنانية في هذا الألبوم مع عدد من الملحنين أبرزهم زياد الرحباني الذي لحّن لها أغنية بآخر الشارع التي كتب كلماتها الشاعر جوزيف حرب، ويعد هذا التعاون الأول الذي يجمعها بالملحن الكبير.

ووصفت كارول سماحة ألبومها الجديد بغير التقليدي، وقالت إنّ كل أغنية من أغانيه تلامس حياتنا الواقعية.

يذكر أن أغنيات الألبوم الجديد نالت رضا عشاق النجمة اللبنانية الذين تركوا العديد من التعليقات الإيجابية والمشجعة.

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