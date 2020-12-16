حرقة المعدة تستدعي مراجعة الطبيب في هذه الحالة

أكدّت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي أهمية مراجعة الطبيب عند ظهور حرقة المعدة أكثر من مرة أسبوعياً أو في حال حدوث المتاعب المتمثلة بآلام في أسفل عظم القص، والتجشؤ الحمضي.

وأشارت الجمعية الألمانية إلى أهمية تعديل العادات الغذائية في الحد من الإصابة بها، وقالت إنّ تجنب القهوة، النيكوتين، الفواكه الحمضية، والأطعمة ذات التوابل والبهارات القوية يمنع الإصابة بها.

بالإضافة إلى التقليل من الدهون، وتناول الطعام ببطء وتناول كميات قليلة من الطعام قبل النوم، وإنقاص الوزن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من البدانة.

وحددت الجمعية الألمانية أسباب حرقة المعدة بضعف العضلة العاصرة الموجودة بين المعدة والمريء، الأمر الذي يسمح لعصارة المعدة الحمضية بالصعود للمريء.

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