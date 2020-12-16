منوعات

حرقة المعدة تستدعي مراجعة الطبيب في هذه الحالة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي أهمية مراجعة الطبيب عند ظهور حرقة المعدة أكثر من مرة أسبوعياً أو في حال حدوث المتاعب المتمثلة بآلام في أسفل عظم القص، والتجشؤ الحمضي.

وأشارت الجمعية الألمانية إلى أهمية تعديل العادات الغذائية في الحد من الإصابة بها، وقالت إنّ تجنب القهوة، النيكوتين، الفواكه الحمضية، والأطعمة ذات التوابل والبهارات القوية يمنع الإصابة بها.

بالإضافة إلى التقليل من الدهون، وتناول الطعام ببطء وتناول كميات قليلة من الطعام قبل النوم، وإنقاص الوزن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من البدانة.

وحددت الجمعية الألمانية أسباب حرقة المعدة بضعف العضلة العاصرة الموجودة بين المعدة والمريء، الأمر الذي يسمح لعصارة المعدة الحمضية بالصعود للمريء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك