باتمان يظهر في شوارع القاهرة ويثير جدلا على الإنترنت

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقاطع فيديو لرجل يرتدي زي باتمان ويسير في سيارة مكشوفة تشبه سيارة الشخصية الأسطورية في شوارع القاهرة.

وظهر الرجل المجهول يقود سيارته الغريبة في شوارع القاهرة، الجيزة، الشيخ زايد، و6 أكتوبر.

وتداول حساب باسم مريم الشريف مقطع فيديو لباتمان المصري في أحد شوارع 6 أكتوبر وأثناء توجيه أحد الأشخاص التحية إليه، ليرد عليه باتمان ويلوح له بيده.

وحظيت مقاطع الفيديو بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تركوا مجموعة كبيرة من التعليقات الطريفة التي أثنت على باتمان المصري وظهوره المستمر في الشوارع المصرية، وقالوا إنّ ظهوره أدخل السعادة والسرور على قلوبهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية