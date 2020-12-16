أمازون تطرح سواراً ذكياً يراقب الصحة الجسدية والنفسية

طرحت شركة أمازون الأمريكية سواراً ذكياً مناسباً للمهتمين بحالتهم الصحية أطلقت عليه Halo.

وزودت الشركة الأمريكية سوارها الجديد بحساسات إلكترونية مطورة قادرة على قياس معدل نبضات القلب، معدلات النشاط البدني للمستخدم، درجة حرارة جسمه، معدلات الطاقة التي يحرقها بشكل تقريبي خلال ممارسة التمارين البدنية، بالإضافة لمعدلات النوم اليومية.

وستقوم أمازون بنقل هذه البيانات إلى تطبيق خاص في الهواتف الذكية لمنح المستخدم تقارير مفصلة عن هذه الأمور بشكلٍ دوري.

وسيحتوي السوار الجديد على ميكروفونات تساعد المستخدم على تسجيل صوته ونبراته على مدار اليوم في حال أراد ذلك، ليتم بعدها معاينة هذه البيانات عبر منظومات الذكاء الاصطناعي لدراسة الحالة النفسية للمستخدم.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطرح السوار الجديد في الأسواق العالمية بسعر 99.9 دولارا أمريكيا، وبسعر 116 دولارا في حال تزويده بحزام من السيليكون.

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