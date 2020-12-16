إطلاق خاصية الصور السينمائية 3D Cinematic Photos في تطبيق صور جوجل

تطبيق صور جوجل ليس بتطبيق صور عادي ومحدود، بالعكس، التطبيق يوفّر عددًا ضخمًا من الخصائص لعل أهمها وأكثرها شهرة بين المستخدمين هي خاصية الحفظ التلقائي للصور والفيديوهات عبر حساب جوجل، واليوم تعلن جوجل عن البدء في إطلاق خاصية الصور السينمائية 3D Cinematic Photos ضمن تطبيقها، وهي الخاصية التي ستعمل بشكل أوتوماتيكي دون تدخل من المستخدم.

ما هي خاصية الصور السينمائية 3D Cinematic Photos؟

الخاصية الجديدة وكما يظهر من اسمها ستتمحور حول الصور ثلاثية الأبعاد، وبكل بساطة فمن خلال الخاصية الجديدة سيقوم تطبيق صور جوجل بشكل أوتوماتيكي بتحويل بعض صورك إلى صور سينمائية ثلاثية الأبعاد، وهذا بالاعتماد على تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، وحري بالذكر أن الخاصية تتم على الصور الموجودة في قسم الذكريات Memories على هاتفك، أي الصور القديمة نسبيًا.

الصور ستكون ثلاثية الأبعاد وقادرة على التحرُّك، وهذا بالضبط كما بالصورة التالية وكما في الفيديو التوضيحي الذي شاركته جوجل على تويتر، الصور ستكون مشابهة للحركات التي تحدث داخل الأفلام ولهذا هي صور “سينمائية” كما أطلقت عليها جوجل.

الخاصية الجديدة ستبدأ في الوصول لمستخدمي تطبيق صور جوجل حول العالم بشكل تدريجي، وحتى الآن وحسبما نعلم فالخاصية ستتم بشكل تلقائي على الصور القديمة، لذلك فلن يكون بإمكانك أن تختار صورة محددة من المعرض ومن ثم تحويلها لصورة سينمائية، وهذا الأمر قد يتغير في المستقبل.

إذن، ما رأيك في هذه الخاصية؟ وهل تستخدم تطبيق صور جوجل بشكل مستمر؟ شاركنا الآن في التعليقات، ولا تنسى الإطلاع على مقال تحذير هام – خدمة صور جوجل Google Photos لن تقدم لك سعة تخزين غير محدودة بداية من يونيو 2021 نظرًا لأهميته.