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غوغل تُطلق تطبيقا للأمراض التنفسية

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لمنافسة تطبيق Research، أطلقت شركة غوغل الأمريكية تطبيقا جديدا يتيح لمستخدمي أندرويد المشاركة في الدراسات الطبية.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ دراسة Google Health Studies ستكون أولى الدراسات التي ستجرى على التطبيق.

وستكون الدراسة الأولى عن الأمراض التنفسية ككورنا والإنفلونزا، وسيستخدم المشاركون في الدراسة التطبيق للإبلاغ عن أي أعراض تنفسية، والإجراءات الوقائية التي يتخذونها للوقاية من المرض.

وسيعمل التطبيق على جمع بيانات ديموغرافية عن السن، النوع الاجتماعي، والعِرق، الأمر الذي يساعد الباحثين على معاينة التوجهات لفهم الرابط بين الحركة.

وأكدّت الشركة الأمريكية إرسال التطبيق بيانات للباحثين باستخدام تقنية التعلم الفيدرالي التي ستقدم التوجهات المجمعة من أجهزة متعددة بدفعات، وليس من خلال سحب المعلومات من كل مشارك فردياَ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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