شركة طيران تخصص مقاعد للذين ينزعون الكمامات

قررت شركة الطيران إيرفلوت الروسية تخصيص مقاعد في طائراتها للأشخاص الذين يرفضون ارتداء الكمامات داخل الطائرة.

وقالت الشركة الروسية إنّ هذه المقاعد ستكون خاصة بالأشخاص الذي ينزعون الكمامات بعد الدخول إلى الطائرة لعدم قدرتهم على تحمّلها طوال الرحلة.

وأوضحت شركة الطيران أهمية تطبيق هذا الإجراء على مستوى العالم، لمنح المسافرين المزيد من الراحة خلال الرحلة.

وأكدّت شركة إيرفلوت تراجعها عن منع الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات من الصعود إلى طائراتها.

وكانت روسيا قد أوقف رحلات الطيران مع بدء انتشار فيروس كورونا قبل أن تقوم باستئنافها لبعض الوجهات كبريطانيا، تركيا، وتنزانيا.

يذكر أنّ روسيا سجلت أكثر من 2.7 مليون إصابة بفيروس كورونا توفي منهم أكثر من 48 ألف شخص.

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