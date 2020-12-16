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ديل تكشف عن حاسوب بشاشة مميزة وبطارية قوية

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة ديل الأمريكية عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Dell XPS 13 9310.

ويعمل الحاسوب الجديد بمعالجات Intel Core i5 وIntel Core i7، وكرت شاشة Intel Xe.

وزودت الشركة الأمريكية الحاسوب الجديد بشاشة تصميم Infinity Edge تغطي نسبة الألوان RGB بنسبة 100%، وسطوع 500nit، وجودة عرض 4K Plus.

ويحتوي الحاسوب الجديد على بطارية قوية تجعله يعمل لعدة ساعات، ويدعم تقنية Windows Hello، وتقنية Far-Field Cortana و4 ميكروفونات مدمجة لدعم التقنية.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تفصح عن سعر الحاسوب الذي ستطلقه في الأسواق العالمية في شهر يناير القادم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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