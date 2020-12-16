الجيل الثالث من سماعة AirPods – هذا ما نعرفه حتى الآن!

خلال عام 2021 القادم سوف نشهد إطلاق الجيل الثالث من سماعة ابل للأذن AirPods وذلك بعد إطلاق الجيل الأول عام 2016 ثم الجيل الثاني عام 2019.

الجيل الثالث من AirPods .. نفس تصميم البرو!

الجيل الثالث من سماعة AirPods سوف يتخلى عن التصميم التقليدي ويتبنى بدلاً من ذلك التصميم الخاص بإصدار AirPods Pro الجديد.

الجيل الثالث من السماعات لن يدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشط Active Noise Cancellation التي سوف تظل مقتصرة فقط على سماعات AirPods Pro وسماعات الرأس الأخرى AirPods Max التي تم إطلاقها مؤخراً.

سماعات AirPods بجيلها الثالث سوف يتم الإعلان عنها خلال النصف الأول من عام 2021 القادم وفقاً لما ذكره موقع The Elec التقني.

تشير التقارير إلى أن سماعة AirPods القادمة ستكون في حدود 200 دولار أمريكي أي أغلى قليلاً من الإصدار الحالي (التي يبدأ سعرها من 160 دولار أمريكي) وأرخص بحوالي 20% من إصدار Pro البالغ سعرها 250 دولار أمريكي.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى نفس ما ذكرناه سابقاً بجانب أشياء أخرى كتحسينات على عمر البطارية، ومن المنتظر أن تدخل السماعات الجديدة حيز الإنتاج بداية العام المقبل.