برنامج WinX DVD Ripper Platinum أفضل برنامج لنسخ أقراص DVD بسهولة – عروض حصرية رائعة!

هل لديك أقراص DVD وتود نسخها إلى حاسوبك أو إلى هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي؟ هل تود التخلص من أقراص DVD وتود الحصول على نسخة احتياطية منها؟ برنامج WinX DVD Ripper Platinum هو خيارك من أجل نسخ أقراص DVD بسهولة وسلاسة ودون إتلاف الملفات أو إفساد الجودة.

برنامج WinX DVD Ripper Platinum – ضمن مجموعة برامج WinXDVD – يمكنه مساعدتك إذا كنت تمتلك مكتبة من أقراص الـ DVD وتود تحويلها إلى ملفات بصيغ أخرى يمكن تشغيلها بسهولة على الحاسوب أو الهاتف أو أي جهاز آخر دون تعقديات ودون الحاجة إلى مشغل أقراص DVD الذي لم يعد متاحاً الآن بصورة واسعة كما السابق. الآن يمكن الحصول على البرنامج في مقابل 29.95$ بدلاً من 67.95$ كما ستحصل على برنامج DVD Copy Pro أيضاً مجاناً فوق ذلك. كذلك يمكنك تحميل النسخة المجانية للتجربة بدون الحاجة للشراء. رابط الشراء و التحميل:

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مميزات برنامج WinX DVD Ripper Platinum

تحويل DVD لصيغ شهيرة مثل Mp4، FLV، AVI، MOV وH.264 وغيرها الكثير.

إمكانية التحكم في جودة الملف بالدقة والحجم المطلوبين.

4 أوضاع للنسخ تحويل DVD إلى صورة ISO، استخراج DVD إلى مجلد، تحويله إلى MP4 (H.264/HEVC)، أو أخذ نسخة احتياطية من المحتوى.

عملية نسخ سريعة عبر رفع كفاءة مكونات الحاسوب عند النسخ Level-3 Hardware Acceleration

إمكانية نسخ أقراص DVD التالفة أو المخدوشة أو التي لم تعد تعمل، وحتى الأقراص المحمية ضد النسخ.

ميزة تحرير الفيديو وإضافة الترجمة والدمج والقص وغير ذلك.

فك التشفير عن أي DVD مهما كان بسرعة وخلال 5 دقائق.

إتمام عملية النسخ بأعلى كفاءة في أقل وقت ممكن.

البرنامج يعمل على الحاسوب بنظام ويندوز أو ماك.

في التحديث الجديد للبرنامج تم تحسين محلل أقراص DVD في برنامج WinX DVD Ripper Platinum ليدعم نسخ أحدث الأقراص وأشدها حماية ضد النسخ بواسطة البرامج التقليدية، كما تم تحسين إعادة الكتابة الداخلية لفك تشفير أقراص DVD إلى صيغ غير تقليدية.

5 برامج معاً بسعر رخيص!

إذا كنت مهتماً بهذا النوع من البرامج، نحب أن ننوه أن هناك عرض آخر مغري من الشركة المطورة للحصول على 5 برامج مختلفة معاً بسعر 39.95$ بدلاً من 200$ أي بخصم أكثر من 80%، كذلك عند الشراء هناك سحب على بطاقات شراء من أمازون بقيمة 25$.

البرامج الخمسة هي: DVD Ripper Platinum المذكور آنفاً، Video Converter Deluxe لتحويل الصيغ، DVD Copy Pro لنسخ أقراص DVD أيضاً بأوضاع مختلفة، MediaTrans بديل برنامج الآيتونز للايفون والايباد، برنامج 5KPlayer لتشغيل وتحميل الفيديو من الإنترنت. سوف تحصل على كافة البرامج ومعها التحديثات المستقبلية للأبد.