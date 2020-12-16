كورونا يُجهز على دورة مهرجان السينما الآسيوية

ألغى منظمو المهرجان الدولي للسينما الآسيوية فيكا دورة عام 2021 من مهرجان السينما الآسيوية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأبدى المنظمون في بيانٍ نشروه على الإنترنت أسفهم لإلغاء المهرجان بشكل كلي بعدما كانوا في وقتٍ سابق قد قرروا إقامته عبر الإنترنت.

وبرروا إلغاء المهرجان بشكل كلي برفض المنتجين عرض أفلامهم عبر الإنترنت خشية قرصنة أفلامهم التي ستعرض لأول مرة عبر الإنترنت.

وكان من المقرر أن تقام الدورة 27 من المهرجان في الفترة الممتدة ما بين 26 يناير 2021 في فوزول شرق فرنسا قبل أن يؤجل لفبراير ثم يلغى.

يذكر أنّ مهرجان فيكا الذي انطلق عام 1995 يعد أقدم مهرجان للسينما الآسيوية والأكثر جذباً للجمهور إذ يحضره أكثر من 30 ألف مشاهد سنوياً

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