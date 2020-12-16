مواد غذائية تزيد من مخاطر الحصى في الكلى

قال الدكتور ألكسندر مياسينكوف إنّ بعض أنواع المواد الغذائية تُشكل الحصى في الكلى.

وحدد هذه المواد بالدهون الحيوانية والبروتينات الموجودة في اللحوم الحمراء التي تزيد من خطر تكون الحصى في الكلى، والسبانخ والخضراوات التي تزيد من الأكسالات (أملاح وإسترات حمض الأكساليك) في الدم، الأمر الذي يزيد من تشكل الحصى.

وأشار الطبيب الروسي لدور المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية في تشكيل الحصى.

ولتجنب تشكل الحصى في الكلى دعا الطبيب ألكسندر مياسينكوف الناس لشرب كمية جيدة من المياه بشكل يومي، والتقليل من الملح، اللحوم، الزيوت، والبروتينات النباتية، بالإضافة لاتباع حمية البحر الأبيض المتوسط التي تقلل احتمال تشكل الحصى لغناها بالخضراوات والفواكه والأسماك، وبكمية معتدلة من منتجات الأسماك.

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