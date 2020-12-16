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مواد غذائية تزيد من مخاطر الحصى في الكلى

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الدكتور ألكسندر مياسينكوف إنّ بعض أنواع المواد الغذائية تُشكل الحصى في الكلى.

وحدد هذه المواد بالدهون الحيوانية والبروتينات الموجودة في اللحوم الحمراء التي تزيد من خطر تكون الحصى في الكلى، والسبانخ والخضراوات التي تزيد من الأكسالات (أملاح وإسترات حمض الأكساليك) في الدم، الأمر الذي يزيد من تشكل الحصى.

وأشار الطبيب الروسي لدور المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية في تشكيل الحصى.

ولتجنب تشكل الحصى في الكلى دعا الطبيب ألكسندر مياسينكوف الناس لشرب كمية جيدة من المياه بشكل يومي، والتقليل من الملح، اللحوم، الزيوت، والبروتينات النباتية، بالإضافة لاتباع حمية البحر الأبيض المتوسط التي تقلل احتمال تشكل الحصى لغناها بالخضراوات والفواكه والأسماك، وبكمية معتدلة من منتجات الأسماك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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