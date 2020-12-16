كلب ينهي حياة طفل أمريكي بطريقة مأساوية

شهدت مقاطعة أوتر تيل الواقعة بولاية مينيسوتا الأمريكية حادثة مأساوية، إذ أقدم كلب من نوع الراعي الألماني على قتل طفل يبلغ من العمر 14 عاماً.

وقالت شرطة المقاطعة إنّ عائلة الفتى ديون بوش أبلغت عن اختفائه قبل أن تكتشف الشرطة جثته في مكان يقع بالقرب من منزله وبجانبه كلب الراعي الألماني الذي تبنته العائلة قبل 6 أشهر.

وقالت عائلة الفتى إنّ ديون ذهب لرعاية الكلاب بعد الظهر قبل أن تفتقده عائلته وتبلغ الشرطة التي اكتشفت المأساة.

من جانبهم أكدّ المحققون شراسة كلب الراعي الذي أنهى حياة الفتى المراهق، وقالوا إنّه حاول مهاجمتهم عندما اقتربوا منه ومن جثة الفتى ديون.

يذكر أنّ عائلة الفتى طالبت الشرطة بإعدام الكلب الذي أنهى حياة ابنهم بطريقة مأساوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية