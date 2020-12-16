منوعات

كلب ينهي حياة طفل أمريكي بطريقة مأساوية

تم النشر منذُ 35 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مقاطعة أوتر تيل الواقعة بولاية مينيسوتا الأمريكية حادثة مأساوية، إذ أقدم كلب من نوع الراعي الألماني على قتل طفل يبلغ من العمر 14 عاماً.

وقالت شرطة المقاطعة إنّ عائلة الفتى ديون بوش أبلغت عن اختفائه قبل أن تكتشف الشرطة جثته في مكان يقع بالقرب من منزله وبجانبه كلب الراعي الألماني الذي تبنته العائلة قبل 6 أشهر.

وقالت عائلة الفتى إنّ ديون ذهب لرعاية الكلاب بعد الظهر قبل أن تفتقده عائلته وتبلغ الشرطة التي اكتشفت المأساة.

من جانبهم أكدّ المحققون شراسة كلب الراعي الذي أنهى حياة الفتى المراهق، وقالوا إنّه حاول مهاجمتهم عندما اقتربوا منه ومن جثة الفتى ديون.

يذكر أنّ عائلة الفتى طالبت الشرطة بإعدام الكلب الذي أنهى حياة ابنهم بطريقة مأساوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك