محكمة عسكرية لبنانية تقضي بسجن الفنان فضل شاكر 22 عاما

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان -الأربعاء- أن المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت حكمين غيابيين بحق الفنان فضل شاكر، قضى الحكم الأول بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، “بتهمة لصلته بأعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم”.

وقضى الحكم الثاني بالسجن “7” سنوات مع تغريمه “5” ملايين ليرة بـــــ( جرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها”.

يذكر أن الفنان فضل شاكر قد اعتزل الفن في نهاية عام 2012 م واقترن اسمه بجماعة أحمد الأسير قبل أن يظهر من جديد ويعلن عودته للفن قبل عامين في 2018 وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها أحكام بحقه، حيث عاقبته المحكمة من قبل بالسجن “5” سنوات في 2016 وبالسجن “15” عاماً في قضية “أحداث عبرا” بين الجيش اللبناني وجماعة أحمد الأسير عام 2017 لكنه حصل على حكم بالبراءة في 2018.

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