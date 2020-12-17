تعرف على فواكه فصل الشتاء

تنمو في فصل الشتاء أنواع محددة من الفواكه، وتساعد خصائص فواكه فصل الشتاء على تعزيز المناعة والتقليل من نزلات البرد الناتجة عن برودة الجو على وجه الخصوص.

هناك أنواع فواكه تتميز بعدم ظهورها إلا في فصل الشتاء، لنتعرف عليها.

1. جريب فروت

تعرف فاكهة الجريب فروت بمحتواها الشرابي وطعمها اللذيذ، ومن ناحية أخرى تمتاز ثمرة الجريب فروت باحتوائها على فيتامين ج الذي يساعد على تعزيز المناعة، السرعة في التئام الجروح وتقوية العظام.

كما يحتوي الجريب فروت على فيتامين أ وهو فيتامين مضاد للأكسدة حيث يساعد على حماية شباب البشرة، ومن الممكن تناول الجريب فروت مع القليل من السكر للتقليل من حموضته.

2. الكيوي

تمتاز ثمرة الكيوي باحتوائها على فيتامين ج ومضادات الأكسدة، كما تحتوي على فيتاميين أ وفيتامين هـ اللذان يساعدان في التقليل من علامات تقدم السن.

كما تعد من فواكه فصل الشتاء التي تدخل في تكوين الحميات الغذائية الخاصة بتقليل الوزن حيث تحتوي على عناصر غذائية مهمة للجسم مثل البوتاسيوم، النحاس، الحديد والفسفور.

3. البرتقال

بالإضافة إلى مذاق البرتقال اللذيذ ورائحته المميزة إلى أن البرتقال يعد من الفواكه الغنية جدًا بالعناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين ج، الألياف، السيلينيوم، حمض الفوليك، بيتا كروتين، الفوسفور، المغنسيوم، الصوديوم، والزنك.

كما يحتوي البرتقال على مواد تساعد على التقليل من الكولسترول الضار في الدم والحفاظ على صحة القلب من الأمراض.

4. المندرين

يحتوي المندرين على مضادات أكسدة عديدة حيث يعد منوم طبيعي ومضاد للقلق، كما يمتاز برائحته المميزة جدًا واحتوائه على فيتامين أ الذي يساعد في تقوية الأسنان ووضوح الرؤية.

5. الرمان

يعد الرمان من فواكه فصل الشتاء المميزة حيث يحتوي على فيتامين ج، فيتامين أ، فيتامين هـ، مضادات الأكسدة، البوتاسيوم والحديد.

قد أثبت الدراسات على قدرة الرمان على التقليل من كوليسترول الدم المرتفع وحماية الإنسان من أمراض القلب، ومن ناحية أخرى أثبتت فعاليته في التقليل من فرص الإصابة بسرطان البروستات والجلد.

على الرغم من كل فوائده إلى أن الرمان يحتوي على نسبة عالية من السكريات لذا يجب الحذر وعدم الإكثار منه؛ لتجنب ارتفاع السكر في الدم.

6. التفاح

كما يقول المثل الشعبي : “تفاحة واحدة في اليوم تحميك من زيارة الطبيب”، حيث يحتوي التفاح على الألياف، فيتامين ج، أ، مضادات الأكسدة التي تساعد جميعها في المحافظة على شباب البشرة، التقليل من التوتر والقلق وتخفيض الحرارة.

كما يحتوي التفاح على مادة البوليفينولز التي تساعد على الحماية من الأشعة الفوق بنفسجية والعدوى الميكروبية، من جهة أخرى يساعد التفاح على التقليل من الكولسترول المرتفع بالدم والحفاظ على صحة القلب والمساعدة على حركة الأمعاء وتلين المعدة بسبب احتوائه على الألياف.

7. الأناناس

يعد الأناناس من الفواكه الشتوية البديلة للبرتقال، حيث يحتوي على فيتامين ج.

كما يحتوي الأناناس على خصائص مضادة للالتهابات وكما تقي من عوامل التحسس وتعمل على تعزيز المناعة.

8. الفراولة

على صغر حجم ثمرة الفراولة إلى أنها مفيدة جدًا في تعزيز المناعة والمحافظة على نقاء البشرة.

9. الببايا

تعد ثمرة الببايا من الثمار الشتوية المفيدة جدًا، حيث تمد الجسم بالطاقة والدفء في فصل الشتاء، كما تساعد على التقليل من تشنجات الدورة الشهرية عند السيدات وتساعد على توهج البشرة وصفاؤها.

كم حصة الفرد من الفواكه في اليوم؟

تختلف حصة الفرد من الفواكه باختلاف عمره، جنسه ونشاطه الجسدي، لكن بشكل عام يحتاج الإنسان من حصة إلى حصتين من الفاكهة يوميًا، وقد تزيد بزيادة نشاطه الجسدي.

من الجدير للذكر أن الحصة الواحدة تعادل كوب واحد من الفاكهة أو عصيرها الطبيعي، ونصف كوب من الفاكهة المجففة ذاتها.

التنويع في الفواكه

عند اختيارك للفواكه في نظامك الغذائي اليومي ينصح بالتنويع في الفواكه للحصول على أكبر فائدة مثل:

التفاح أو الإجاص.

الثمار ذات الفلقة مثل: المشمش، الكرز، الخوخ، النكترين والبرقوق.

الحمضيات مثل: البرتقال، الليمون، المندرين والجريب فروت.

الفواكه الاستوائية مثل: الموز، المانجا، البطيح والأناناس.

التوت.

العنب.

المصدر: ويب طب

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