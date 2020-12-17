خدمة جوجل Stadia للألعاب السحابية متاحة الآن على الايفون والايباد – وإليك التفاصيل!

بدأت جوجل رسمياً في إطلاق خدمة الألعاب السحابية الخاصة بها Google Stadia على الايفون والايباد، ويمكن الآن الوصول إليها عبر متصفح سفاري.

خدمة جوجل Stadia لن تكون متوفرة من خلال تطبيق متاح للتحميل من الآب ستور، ولكن بدلاً من ذلك ستعمل من خلال تطبيق ويب على متصفح سفاري بسبب القيود التي تفرضها ابل.

الآن خدمة Google Stadia متاحة للجميع ويمكن الوصول إليها من خلال هذا الرابط، للاشتراك والاستمتاع بالخدمة والألعاب المميزة المتوفرة عليها.

ما هي خدمة Google Stadia ؟ وما هي الألعاب السحابية؟

الألعاب السحابية Cloud Gaming هي طريقة جديدة للاستمتاع بالألعاب بدون الحاجة إلى تنزيلها أو تثبيتها أو حتى الحاجة إلى جهاز عال المواصفات لتشغيل تلك الألعاب، كل ما تحتاجه فقط هو اتصال إنترنت سريع وثابت لا أكثر.

الألعاب السحابية تكون مخزنة على خوادم الشركة وتعتمد على مواصفات تلك الخوادم لتشغيل الألعاب بأفضل إعدادات ممكنة، وخدمة Google Stadia هي أحد الخدمات المميزة في مجال الألعاب السحابية.

عند الاشتراك في خدمة Google Stadia سوف تحصل على شهر مجاناً ثم 10 دولارات شهرياً نظير عضوية الاشتراك في الخدمة حيث ستوفر لك العديد من الألعاب بعدها للعبها متى وكيفما تريد بدون تحميل أو تثبيت على جهازك. (ستكون هناك ألعاب أخرى سيتوجب عليك شراءها لإضافتها إلى مكتبة الألعاب الخاصة بك).

هناك عشرات الألعاب المتوفرة حالياً على جوجل Stadia الآن ومنها أسماء مشهورة مثل PUBG و Assassin’s Creed Valhalla و Destiny 2 و Republique وغيرها الكثير من الألعاب تستطيع إلقاء نظرة عليها على الموقع الرسمي، وسوف إضافة ألعاب جديدة كل شهر.

على جهاز الايفون والايباد الخاص بك وفي وجود اتصال سريع بالإنترنت سوف تستطيع الوصول لكافة الألعاب المتاحة لك في Google Stadia ويمكنك اللعب عبر لمس الشاشة أو عبر ذراع تحكم لاسلكي.

هناك مشكلة واحدة أن خدمة Google Stadia قد تكون ليست متاحة في دولتك الآن، ويمكن تجاوز ذلك باستخدام خدمة VPN مثلاً.

إذا كنت من هواة الألعاب، فنحن نرشح لك تجربة خدمة Google Stadia في أقرب فرصة على الايفون والايباد مع التشديد على أهمية سرعة اتصال الإنترنت أثناء اللعب (يفضل أن يكون 10 ميجابايت/الثانية أو أسرع).